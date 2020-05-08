Вдова Доренко проехала дорогой, на которой год назад погиб её муж

https://static.news.ru/photo/ad13c228-9244-11ea-ac88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вдова Сергея Доренко Юлия на годовщину смерти мужа проехала той же дорогой, где погиб журналист, и сняла на эту тему видеоролик. В прошлом году Сергей Доренко после парада Победы поехал к своему другу в Переславль-Залесский и на обратном пути упал с мотоцикла и погиб.

Юлия Доренко проехала по этому же пути, рассуждая по дороге о жизни, смерти, любви и неизбежности событий. Также вдова упоминает о пристрастии журналиста к мотоциклу.

Вдова Доренко проделала этот путь с коллегами и друзьями, она также отправилась к другу Сергея в Переславль-Залесский. По пути пассажиры вспоминали о достижениях Доренко, его проектах, рассказывали семейные истории.

Ранее NEWS.ru сообщал, что старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина обратилась в травматологию Одинцовской ЦРБ. Она пожаловалась на плохое самочувствие после конфликта с соседкой.