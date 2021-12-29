Мать замёрзшего в Дубне мальчика заявила, что в этом никто не виноват

Мать 11-летнего мальчика, тело которого нашли на улице в Дубне, заявила, что в случившемся никто не виноват. На видео, снятом волонтёрами во время поисков её сына и размещённом в Telegram-канале RT, она рассказала, что её сын был необщительным и в основном проводил время дома.

Он вообще мальчик домашний: школа — дом. Толком ни с кем не общается. <...> К себе не каждого подпустит. <...> В этой ситуации никто не виноват, каждый может оказаться на моём месте, — заявила мать ребёнка.

Как сообщает РЕН ТВ, семья, в которой воспитывалось пятеро детей, состояла на учёте, а сама мать ребёнка ранее была неоднократно судима. Так, в 2010 году за нанесение побоев ей был назначен штраф в пять тысяч рублей, а в 2015 году она была осуждена по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Телеканал утверждает, что ранее поступала информация, что глава семьи на глазах у малолетней дочери издевался над кошкой, швырнув её о бетонную стену.

Ранее сообщалось, что волонтёры искали мальчика сутки. 27 декабря он направился в школу, но сел не на тот автобус, вышел не на своей остановке, заблудился и замёрз насмерть. Прокуратура Подмосковья проводит проверку. На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как ребёнок идёт вдоль трассы, по которой едут автомобили.

Проверяется версия о том, что мальчик мог провалиться под лёд на реке, выбраться, потерять сознание от переохлаждения и умереть. Пользователи соцсетей пишут, что мальчик был вынужден идти пешком из-за отсутствия денег на проезд в автобусе. Однако эту информацию не подтвердила координатор волонтёрского поисково-спасательного отряда Дубны Оксана Курчицкая. По её словам, водитель, напротив, интересовался, точно ли мальчику нужно выйти на данной остановке.