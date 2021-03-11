Мать Аршавина хочет отсудить миллионы у бывшей жены сына

https://static.news.ru/photo/dfc2dbba-8298-11eb-b4be-96000091f725_660.jpg Алиса Казьмина Фото: arshavina_alisia__mb/instagam.com

Приморский районный суд Санкт-Петербурга 11 марта зарегистрировал исковое заявление Татьяны Аршавиной, матери бывшего футболиста Андрея Аршавина, к бывшей супруге сына Алисе.

Истица владеет особняком в районе Коломяги. Татьяна Аршавина уверяет, что Алиса в течение долгого времени жила в этом доме, несмотря на наличие решения суда о выселении. При этом бывшая супруга 39-летнего Андрея Аршавина якобы ничего не платит за жильё и лишает владелицу особняка возможности продать недвижимость. Во внесудебном порядке урегулировать конфликт не удалось, передаёт «Фонтанка».

Истица требует взыскать с ответчицы сумму неосновательного обогащения за период с марта 2020-го по март 2021 года в размере 1,92 млн рублей и проценты на сумму долга в размере чуть более 36,1 тысячи рублей.

39-летний Аршавин развёлся с Алисой в 2019 году. Девушка потребовала от бывшего мужа выплачивать ей 4,5 млн рублей в месяц. В феврале Татьяне Аршавине удалось добиться решения о выселении бывшей жены сына. Однако адвокаты Алисы подали апелляцию, которая ещё ожидает рассмотрения.

В январе экс-жена Аршавина рассказала подписчикам в Instagram, что столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. Она призналась, что сделала ринопластику, а потом её лицо «покромсала» болезнь. Также она сообщила, что очень скучает по Андрею Аршавину и с каждым месяцем ей всё хуже, передавал NEWS.ru. Как сообщалось, после развода спортсмен практически перестал общаться не только с Алисой, но и с их общей дочерью Есенией.