Массовые сокращения в России ожидаются к 2025 году

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Представители наименее востребованных профессий в России будут терять работу. К 2025 году ожидаются массовые сокращения в стране.

Соответствующие данные приводятся в докладе Всемирного экономического форума «Будущее рынка труда». Как пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов, в зоне риска оказались рядовые бухгалтеры — в ближайшие пять лет они будут наименее востребованными у работодателей.

Также с высокой долей вероятности значительные сокращения ожидаются среди секретарей и администраторов. Потеряют рабочие места торговые представители, внутренние аудиторы, юристы и юридические секретари. Проблемы с трудоустройством ожидают специалистов, занятых физическим трудом: механиков, ремонтников, заводских рабочих. В общей сложности численность представителей указанных профессий на предприятиях снизится с 15,4% до 9%. Исчезнет около 85 млн рабочих мест.

В свою очередь возрастёт спрос на специалистов по искусственному интеллекту, машинному обучению и Big Data. В значительной мере предстоящие изменения связаны с роботизацией рынка труда. Количество рабочих мест для представителей востребованных профессий увеличится — ожидается появление 97 млн вакансий на соответствующие должности.

Доля представителей «новых» профессий в общем числе работников компаний вырастет с 7,8 до 13,5%, — говорится в докладе.

Существенную роль в цифровизации многих рабочих процессов и, как следствие, в устаревании ряда профессий сыграла и пандемия коронавируса. Отмечается, что 80,6% российских компаний теперь обеспечивают сотрудникам больше возможностей для дистанционной работы. В общей сложности порядка 30% компаний пошли на организационные преобразования из-за пандемии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что четырёхдневная рабочая неделя стартовала в России в связи с Днём народного единства, который отмечается 4 ноября. В 2020 году праздник выпал на среду, которая будет нерабочей, а вторник, 3 ноября, — сокращённым, так как он является предпраздничным.