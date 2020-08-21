Маски в московском метро подешевеют до 10 рублей

https://static.news.ru/photo/51be5e5c-e45a-11ea-9967-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский метрополитен с 24 августа снижает стоимость масок до 10 рублей за штуку. Ранее они стоили на пять рублей дороже. Купить средства защиты можно на любой станции московского метро, а также в кассах на станциях МЦД.

Мы сделали маски ещё доступнее — их можно приобрести в метро всего за 10 рублей. Это дешевле, чем во многих городских аптеках. Носить маски в московском транспорте обязательно. Ведь безопасность поездки напрямую зависит от того, в маске ли человек, который стоит рядом с вами, — заявил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

Всего для пассажиров организовано более тысячи точек продаж масок. Также на всех станциях метро и МЦК установлены автоматические санитайзеры, которыми пассажиры могут воспользоваться бесплатно.

Метрополитен начал продавать средства защиты с начала мая. В столице, несмотря на снятие основных коронавирусных ограничений, продолжает действовать масочный режим. В магазинах, на транспорте и в других общественных местах нельзя появляться без масок. Штрафы за нарушение следующие: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч для тех, кто обслужил людей, пришедших без маски и перчаток, и до миллиона для бизнесменов-«рецидивистов».

Рейды по соблюдению этой меры проходят регулярно. Проверкам подвергаются, в том числе магазины и общественный транспорт, писал NEWS.ru.