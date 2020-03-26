Мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась весь автопарк администрации отдать медикам, задействованным в борьбе с распространением коронавируса.
О своём решении Котова сообщила на заседании городского оперативного штаба.
При необходимости следует полностью задействовать наши машины для работы врачей. Сейчас свои автомобили могут отдать заместители главы, начальники управлений и так далее. В каких-то структурах есть несколько автомобилей, — сказала она.
Начальник управления здравоохранения города Наталья Горлова отметила, что такая помощь будет принята с благодарностью, поскольку медики вынуждены ежедневно брать по 40–50 проб на вирус с выездом к находящимся в изоляции на дому,
Как писал NEWS.ru, накануне в Челябинской области было выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. Всего на территории региона пятеро инфицированных. Вновь заразившиеся являются членами одной семьи — муж, жена, дочь, бабушка. Все они госпитализированы.
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