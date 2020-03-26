https://static.news.ru/photo/8cbe0d4a-6e99-11ea-87a8-fa163e074e61_660.jpg Наталья Котова Фото: cheladmin.ru

Мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась весь автопарк администрации отдать медикам, задействованным в борьбе с распространением коронавируса.

О своём решении Котова сообщила на заседании городского оперативного штаба.

При необходимости следует полностью задействовать наши машины для работы врачей. Сейчас свои автомобили могут отдать заместители главы, начальники управлений и так далее. В каких-то структурах есть несколько автомобилей, — сказала она.

Начальник управления здравоохранения города Наталья Горлова отметила, что такая помощь будет принята с благодарностью, поскольку медики вынуждены ежедневно брать по 40–50 проб на вирус с выездом к находящимся в изоляции на дому, сообщает URA.RU.

Как писал NEWS.ru, накануне в Челябинской области было выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. Всего на территории региона пятеро инфицированных. Вновь заразившиеся являются членами одной семьи — муж, жена, дочь, бабушка. Все они госпитализированы.