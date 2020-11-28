Мария Захарова назвала взятого во время пандемии щенка Панди

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова определилась с кличкой для своего нового питомца, которого в воскресенье, 29 ноября, взяла из приюта для собак.
Захарова поделилась новыми фото щенка и нашла время, чтобы
В год пандемии взяли, неужели не ясно, — ответила вместо Захаровой на вопрос о необычной кличке одна из подписчиц.
Ранее Захарова пообещала рассказать историю взятого из приюта животного подробнее. По её словам, Панди и других щенков из помёта волонтёры обнаружили под бетонной плитой.
Как писал NEWS.ru ранее, семья вероятного нового президента США Джо Байдена намерена привезти с собой в Белый дом кошку, которая станет первым жильцом резиденции из семейства кошачьих после питомца Джорджа Буша, который жил там в 2001–2009 годах.