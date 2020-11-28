Мария Захарова назвала взятого во время пандемии щенка Панди

https://static.news.ru/photo/1f9d0110-3295-11eb-bb03-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/mzakharovamid

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова определилась с кличкой для своего нового питомца, которого в воскресенье, 29 ноября, взяла из приюта для собак.

Захарова поделилась новыми фото щенка и нашла время, чтобы пообщаться с подписчиками в Instagram. Она рассказала, что щенку три месяца, Панди — «девочка» и у неё есть интересная особенность — гетерохромия, то есть разный цвет радужных оболочек. Один глаз у собаки ярко-голубой, а второй — карий. Как предположили подписчики, кличку для появившегося на свет в 2020 году щенка выбрали не случайно.

В год пандемии взяли, неужели не ясно, — ответила вместо Захаровой на вопрос о необычной кличке одна из подписчиц.

Ранее Захарова пообещала рассказать историю взятого из приюта животного подробнее. По её словам, Панди и других щенков из помёта волонтёры обнаружили под бетонной плитой.

Как писал NEWS.ru ранее, семья вероятного нового президента США Джо Байдена намерена привезти с собой в Белый дом кошку, которая станет первым жильцом резиденции из семейства кошачьих после питомца Джорджа Буша, который жил там в 2001–2009 годах.