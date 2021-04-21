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Названа дата регистрации в РФ вакцины «Спутник Лайт»

16:52, 21 апреля 2021
Фото: Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал сроки регистрации вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в России.

По его словам, провести данную процедуру планируется в мае.

Я думаю, что к концу года можно будет выйти на объёмы производства больше 30 млн в месяц, — отметил он.

При этом Мантуров уточнил, что такие показатели могут быть достигнуты и раньше, передаёт РИА Новости.

Ранее директор Национального центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об особенностях вакцины «Спутник Лайт».

«Облегчённая» вакцина от центра им. Гамалеи — это версия прививки «Спутник V», при которой вместо двух прививок с перерывом в несколько недель делается только один укол, содержащий совмещённую сыворотку. Она имеет меньшую эффективность, но в любом случае провоцирует иммунный ответ организма, способный защитить от COVID-19.

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