Названа дата регистрации в РФ вакцины «Спутник Лайт»

Фото: Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи

Силовики задержали физика, члена Российской академии наук Ефима Хазанова в Нижнем Новгороде, сообщил сам учёный. Причиной стал репост в соцсети с информацией о митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Академик рассказал, что его увезли в ОВД «Канавино», где на него в присутствии адвоката оформляют протокол, вероятно, об административном правонарушении. Он отметил, что его задержание связано с социальными сетями, но...