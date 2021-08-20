Мантуров подтвердил начало работы над новым самолётом «Судного дня»

В России приступили к работе над новым самолётом, предназначенным для управления войсками на случай ядерной войны (самолёт «Судного дня»). Об этом заявил министр промышленности Денис Мантуров, сообщает «Интерфакс».

Работы в этом направлении ведутся. Заказчиком таких спецмашин выступает военное ведомство, — цитирует его агентство.

Отмечается, что новый самолёт «Судного дня» будет создан на базе пассажирского Ил-96.

Воздушное судно «Судного дня» должно обеспечить с вoздуха непрерывное управлeние государством, войсками и стратегическими ядерными силами в случае начала ядерного конфликта. В них дoлжны находиться президент страны, министр оборoны и начальник Генштаба.

Такие самолёты оборудованы всем необходимым для практически круглосуточного дежурства в воздухе, в том числе средствами дозаправки в воздухе. Радиокомплекс самолёта позволит доводить приказы до войск, в том числе стрaтегической авиации, подвижных и шахтных пусковых установок, подводных лодок — носителей стратeгического ядерного оружия в радиусе шести тысяч километров.

Ранее сообщалось, что 4 декабря 2020 года произошло хищение электронного оборудования с одного из самых секретных в России военных самолётов, который называют самолётом «Судного дня». Он находился в Таганроге на плановых работах по модернизации. Начальник Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) обнаружил следы вскрытия грузового люка. Злоумышленники вынесли 39 установленных в воздушную машину радиостанций. На месте происшествия были обнаружены следы обуви и отпечатки пальцев преступников. О том, что с Ил-86 украли устаревшее оборудование, ранее сообщали источники. В краже обвинили Жору Хачунца. Его взяли под стражу до 5 июня.