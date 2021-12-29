Мантуров призвал регионы проверять QR-коды не на улице, а в помещении

Проверять QR-коды при входе в торговые центры у россиян нужно не на улице, а в помещении, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров, слова которого приводит ТАСС. Он пояснил, что требования к проверке в разных регионах РФ могут быть разные.

Достаточно сложно на федеральном уровне установить абсолютно одинаковые требования к формату предъявления сертификатов, ряд моментов должен учитываться регионами самостоятельно. Речь о том, как это будет технически организовано, чтобы не пришлось стоять в очереди на морозе и предъявлять сертификаты при входе в торговый центр, — сказал министр.

По его мнению, даже если входная группа в ТЦ не предусмотрена, человек должен сначала зайти внутрь здания, а уже после предъявить QR-код.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что законопроект о QR-кодах в существующей редакции требует доработки. По его словам, в данном случае надо учитывать все нюансы и жизненные ситуации, а система QR-кодов должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать им лишние трудности. Путин также призвал доработать закон об обязательных сертификатах о вакцинации в общественных местах и сделать его чётким, ясным и понятным.

Законопроект правительства о введении в общественных местах сертификатов, содержащих QR-коды о вакцинации от коронавируса, медотводе от неё или перенесённом заболевании, приняла Госдума в первом чтении. Согласно документу, россияне, достигшие 18 лет, не смогут попасть на массовые мероприятия, в учреждения культуры, заведения общепита и розничной торговли без предъявления сертификата.

В случае приятия поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» будут действовать до 1 июня 2022 года.