Малышева разоблачила рекламу компьютерных очков Малышева заявила, что синий свет от современных мониторов безвреден для глаз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очки для работы за компьютером, которые защищают глаза от синего света, на самом деле бесполезные, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. По ее словам, современные мониторы уже имеют защиту от синего света, поэтому очки не нужны.

Современные компьютеры уже исходно имеют защиту от синего света, чтобы этот синий свет нас не раздражал, — рассказала Малышева.

Она уточнила, что также было проведено исследование, в рамках которого сравнивалось состояние сетчатки людей, которые работали за компьютером в специальных очках и без. Согласно результатам — существенной разницы нет.

Малышева напомнила, что при работе за компьютером намного важнее следить за тем, чтобы глаза не пересыхали, а также делать небольшие перерывы.

Ранее врач-офтальмолог Валентина Меркулова ранее рассказала, что солнцезащитные очки помогают снизить риски развития рака. Эксперт подчеркнула, что их следует носить в любую погоду и любое время года, чтобы защитить глаза и кожу вокруг глаз от ультрафиолетовых лучей.