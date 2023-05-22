Малышева рассказала, какие опасности таятся в детской кроватке Малышева: мягкие игрушки в детской кроватке могут стать причиной удушья у младенца

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Мягкие игрушки, одеяло и подушки могут быть смертельно опасны для младенца, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что дети могут перекрыть этими предметами дыхательные пути.

Педиатр Андрей Продеус уточнил, что дети не контролируют себя во сне, так что могут уткнуться в подушку или уронить себе на лицо мягкую игрушку

Одеялко должно быть только для того, чтобы мы укрыли ребенка со стороны туловища и ног. Ничего не должно закрывать ему голову и дыхание. Это может привести к смерти ребенка, — сказал врач.

Он добавил, что расстояние между матрасом и кроваткой ребенка не должно превышать двух сантиметров. По словам врача, дети не чувствуют свой вес, так что могут легко сломать или вывихнуть конечность, которая попала в зазор.

Кроме того, матрас в детской кроватке должен быть твердым. Малышева объяснила, что детям необходимо выпрямлять позвоночник, так как они проводят девять месяцев со скругленной спиной во время беременности матери.

Ранее Малышева объяснила, что взрослым не стоит целовать младенцев, так как непривитые новорожденные могут заразиться. По ее словам, такие заболевания, как грипп, смертельно опасны для детей до двух лет.