Малышева рассказала, как спастись от удара молнии Малышева: избежать удара молнии можно, сев на корточки и закрыв голову руками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В грозу нельзя ложиться на землю, плавать и стоять около машины или мотоцикла, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что вода и железо притягивают электрические разряды, а при горизонтальном положении больше шансов получить удар молнии.

Оказалось, что когда мы лежим во всю длину нашего роста, для этого электрического столба в палец толщиной гораздо больше возможностей в нас попасть. Поэтому нужно уменьшиться максимально, сесть и закрыть голову, — сказала Малышева.

Кроме того, телеведущая порекомендовала не собираться большими группами, не прятаться под деревьями и не находиться на возвышенности, так как молнии чаще всего бьют в наиболее высокие объекты.

Ранее синоптики Центра погоды «Фобос» сообщили, что первые весенние грозы прошли в России с 27 апреля. Это произошло из-за приближения с запада холодного атмосферного фронта, вдоль которого выросли шапки мощных кучево-дождевых облаков, наковальни которых достигали необходимой для молниевых разрядов высоты 8–10 км.