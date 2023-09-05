Малышева рассказала, как рост человека влияет на риск развития рака Малышева заявила о низком риске развития рака у невысоких людей

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Рост человека напрямую влияет на риск развития онкологических заболеваний, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, низкие люди реже сталкиваются с колоректальным раком, в то время как у высоких людей реже встречается рак пищевода. Кроме того, от роста зависят и другие показатели здоровья, в частности артериальное давление.

Врач-кардиолог Герман Гандельман отмечает, что специалисты из Финляндии изучили влияние роста человека на степень его защищенности от различных заболеваний. Участие в исследовании приняли около 3 млн человек. По результатам анализа выяснилось, что у высоких людей снижен риск развития ишемической болезни сердца и вероятность образования тромба. Точная причина этого явления неизвестна, однако предполагается, что это связано с увеличенным диаметром сосудов. В свою очередь, врач-иммунолог Андрей Продеус отметил, что у людей с большим ростом ниже риск развития рака пищевода и изжоги, что обусловлено меньшим давлением на брюшную полость.

Низкие люди же реже сталкиваются с колоректальным раком, отмечает хирург-офтальмолог Михаил Коновалов. Он подчеркнул, что увеличение роста на 10 сантиметров повышает риск развития заболевания примерно на 10–14%. Это обусловлено тем, что у высоких людей отмечается большая продукция клеток, что увеличивает количество мутаций.

Малышева подчеркнула, что россиянам необходимо проходить полные обследования вне зависимости от роста. В частности, необходимо проверять уровень сахара. Это позволит выявить потенциально опасные заболевания и своевременно начать лечение.

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин ранее предупредил россиян о повышении риска заболевания раком после 50 лет. По его словам, это связано с ослаблением иммунного контроля, а также с особенностями системных взаимоотношений в организме.