Малышева рассказала, как распознать опасное заболевание по форме бровей Малышева: короткие брови могут быть симптомом снижения функции щитовидной железы

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Короткие брови могут свидетельствовать о проблемах с щитовидной железой, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что при снижении функции щитовидной железы возникает симптом Хертога — выпадение волос с внешней трети брови.

Женщины, обратите на это внимание, если вам надо дорисовывать бровь, если ее с наружной стороны, по бокам, не хватает, надо сдать анализ на тиреотропный гормон — ТТГ. В обязательном порядке, — сказала Малышева.

Она объяснила, что к потере части волос приводит отмирание волосяных фолликул, которые не получают достаточно питания из-за снижения концентрации гормонов щитовидной железы.

Ранее главный врач эндокринологического диспансера департамента здравоохранения Москвы Ольга Духарева рассказала, что хриплый голос может свидетельствовать и о нарушениях в работе щитовидной железы. По ее словам, в частности, осипший голос является одним из симптомов гипотиреоза — недостатка гормонов трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4). Изменения голоса происходят из-за отека гортани, языка и среднего уха.