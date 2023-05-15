Малышева назвала способ мгновенно вычислить инфаркт миокарда Малышева сообщила, что вычислить инфаркт миокарда можно с помощью экспресс-теста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Быстро вычислить инфаркт миокарда можно с помощью экспресс-теста, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что при инфаркте в кровь поступают вещества, которые выделяется во время распада сердечной мышцы.

Врач-кардиолог Герман Гандельман уточнил, что тест следует делать при появлении длительной боли в груди, отдышке, общей слабости и потоотделении.

Тест выявляет наличие в крови веществ, которые появляются при распаде сердечной мышцы. Это три вещества: тропонин специфический, миоглобин, который раньше всех реагирует, и креатинкиназа. В случае если эти показатели положительные, это говорит о том, что у вас есть подозрения на инфаркт миокарда, — сказал врач.

Кардиолог добавил, что при возникновении перечисленных симптомов необходимо обращаться к врачу вне зависимости от результатов теста.

Врач Марина Ерина ранее рассказала, что для профилактики болезней сердца важно правильно подобрать питание. По ее словам, в рационе должно быть низкое количество животных жиров и легкоусвояемых углеводов. Кроме того, важно следить за весом, отказаться от вредных привычек и заниматься физическими активностями.