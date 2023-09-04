Малышева рассказала, чем полезен китайский напиток юаньян Малышева назвала напиток юаньян полезным для профилактики катаракты

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Юаньян

Китайский напиток юаньян полезен для здоровья и способствует профилактике опасных заболеваний, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, этот напиток, представляющий собой смесь чая и кофе, снижает риск развития катаракты и улучшает работу головного мозга.

Хирург-офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что юаньян содержит в себе катехины — особые вещества, обладающие антиоксидантными свойствами. Согласно результатам исследований, проведенных в Китае, именно катехины помогают снижать риск развития катаракты на 16%. Ученые рекомендуют выпивать по два стакана чая в день или пить юаньян. В свою очередь врач-кардиолог Герман Гандельман утверждает, что в состав юаньяна входит кофеин, выступающий в роли психостимулирующего вещества. Также он обладает мочегонными свойствами, позволяющими понижать артериальное давление.

Врачи отмечают, что при приготовлении юаньяна нередко используется сгущенное молоко, содержащее в себе большое количество сахара. Это делает его еще более полезным для здоровья, отмечает Гадельман. По его словам, глюкоза является пищей для головного мозга и стимулирует его работу.

Малышева ранее перечислила лучшие продукты для хорошей успеваемости в школе. Особенно полезными оказались скумбрия, баранья печень, а также масло зародышей пшеницы. Они содержат в себе особые вещества, употребление которых стимулирует нейроны головного мозга.