Малышева пришла на прощание с Грачевским в защитном экране

Врач и ведущая Елена Малышева пришла на церемонию прощания с создателем «Ералаша» Борисом Грачевским в защитном экране.
Теледоктор пришла проститься с режиссёром с букетом красных роз. Так как Грачевский скончался из-за осложнений коронавирусной пневмонии, гроб был закрыт стеклом,
Малышева отметила, что мужчина всю свою жизнь дарил зрителям детство. В его «Ералаше» не было «укурившихся подростков, не было наркотиков», а была прекрасная школа, добрые учителя и любящие своих детей родители и дети, которые учились в школе и шалили.
В московском Доме кино 17 января
Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Грачевский создал «Ералаш», в эпизодах журнала снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов, писал NEWS.ru.