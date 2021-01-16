Малышева пришла на прощание с Грачевским в защитном экране

https://static.news.ru/photo/af264e9c-58cc-11eb-8338-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Врач и ведущая Елена Малышева пришла на церемонию прощания с создателем «Ералаша» Борисом Грачевским в защитном экране.

Теледоктор пришла проститься с режиссёром с букетом красных роз. Так как Грачевский скончался из-за осложнений коронавирусной пневмонии, гроб был закрыт стеклом, передаёт Teleprogramma.pro.

Малышева отметила, что мужчина всю свою жизнь дарил зрителям детство. В его «Ералаше» не было «укурившихся подростков, не было наркотиков», а была прекрасная школа, добрые учителя и любящие своих детей родители и дети, которые учились в школе и шалили.

В московском Доме кино 17 января прошло прощание с Борисом Грачевским. Гроб с телом покойного установили на сцене в окружении букетов цветов и венков. Проститься с режиссёром пришли десятки людей, среди них как поклонники его творчества, так и друзья и коллеги. Среди пришедших также были певец Бедрос Киркоров, актёр Александр Пашутин, шоумены Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов.

Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Грачевский создал «Ералаш», в эпизодах журнала снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов, писал NEWS.ru.