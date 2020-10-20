Малышева предупредила россиян о скрытой опасности самоизоляции

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Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, как самоизоляция влияет на здоровье. В эфире программы «Жить здорово!» доктор медицинских наук ответила на вопрос, «убивает самоизоляция или нет».

Выпуск опубликован на YouTube. По словам теледоктора, во время вынужденного и постоянного нахождения дома у людей резко снижается иммунитет. Малышева отметила, что в Финляндии, где была самоизоляция, коронавирусом заразились 8,2%. А в Швеции, граждане которой не уходили на изоляцию, этот показатель был в четыре раза ниже: там были инфицированы лишь 2% несовершеннолетних. Для улучшения работы иммунной системы соведущий Андрей Продеус порекомендовал принимать профилактическую дозу витамина D.

Елена Малышева констатировала, что самоизоляция приводит ко многим проблемам со здоровьем — обездвиженность повышает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и лёгких. Доктор подчеркнула, что по данным Европейского союза кардиологов, на полтора миллиона человек, умерших от COVID-19, приходится 17 миллионов человек, скончавшихся от инфарктов и инсультов. Она добавила, что самоизоляция повышает на 43% риск погибнуть от инфаркта миокарда.

По мнению ведущей, самоизоляция не спасает от коронавируса, так как люди продолжают заражаться.

Вас должна спасать социальная дистанция. Не надо идти, прижиматься к людям, которых вы не знаете. Но гулять, ходить, выходить из дома необходимо обязательно, — призвала доктор.

Ранее Елена Малышева рассказала, как можно вылечиться на дому после заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Она отметила, что в первую очередь нужно пить около двух литров чистой воды в сутки. Кроме того, необходимо пополнять в организме запасы витамина D. Низкий уровень именно этого витамина Малышева связала со смертностью от коронавируса. Кроме того, доктор посоветовала принимать средство, разжижающее кровь. Перед этим Малышева посоветовала проконсультироваться с врачом, так как коронавирус повышает риск возникновения тромбоза, писал NEWS.ru.