Малышева назвала самый эффективный способ снизить давление Малышева: молочный улун помогает справиться с высоким давлением

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Молочный улун эффективно помогает справиться с повышенным давлением, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что в этом виде зеленого чая содержится большое количество полифенолов и кофеина.

Телеведущая объяснила, что кофеин обладает мочегонным эффектом и снижает объем циркулирующей крови. Полифенолы имеют антиоксидантный эффект, расширяют сосуды и благотворно воздействуют на нервную систему. Таким образом артериальное давление понижается.

Малышева уточнила, что для достижения терапевтического эффекта нужно пить от 120 мл до 600 мл. В таком случае риск развития гипертонии снижается на 45%.

Также врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что людям с гипертонией и повышенным холестерином следует отказаться от употребления сыра. Она пояснила, что это связано с содержанием большого количества жиров и соли в продукте, которые могут негативно повлиять на состояние здоровья.

Ранее врач-кардиолог Наталия Золоторева предупредила, что низкое давление может свидетельствовать о ряде заболеваний, в том числе об онкологии, язве желудка или двенадцатиперстной кишки и патологии почек.