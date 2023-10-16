Малышева объяснила, как сохранить здоровье печени Елена Малышева заявила о пользе кофе для печени

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Употребление двух чашек кофе в день способствует снижению риска развития фиброза — заболевания, разрушающего печень, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, не менее важное значение также имеет вакцинация, защищающая организм от вирусов гепатита A и B.

Врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин объяснил, что печень — это один из важнейших органов человека. Она очищает кровь, обезвреживая токсины биохимическим путем. Кроме того, печень синтезирует огромное количество различных веществ, в том числе белков свертываемости крови. Наконец, именно печень помогает человеку просыпаться по утрам. По словам Городокина, если бы она не выбрасывала гликоген по утрам, человек бы впал в гипогликемическую кому.

Что разрушает печень? Гепатиты A, B, C. Алкоголь и жир, который вызывает стеатогепатит. И некоторые медикаменты, — рассказал специалист.

«Другом» печени врач считает кофе. Этот напиток помогает замедлить процессы разрушения печени. Также важное значение имеет вакцинация от гепатита A и B.

Дерматолог Тьери Пассерон ранее назвал симптом, который требует незамедлительного обращения за помощью к врачу. По его словам, появление бугорков восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи свидетельствует о развитии рака.