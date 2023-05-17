Малышева назвала смертельное заболевание, которое проявляется болью в спине Малышева предупредила, что боль в спине может быть симптомом рака груди или простаты

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Рак груди, простаты, поджелудочной железы или кишечника может быть причиной боли в спине, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что боль возникает, когда кости поражаются метастазами.

Далеко не всегда боль — это позвоночник. Это рак, метастазы в кости. Пункт номер один — к врачу для лечения боли надо приходить с МРТ, — сказала Малышева.

Она подчеркнула, что магнитно-резонансная томография поможет также выявить отеки, воспаления и дегенеративные изменения костной и суставной тканей.

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