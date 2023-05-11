Ортопед назвал признаки надвигающегося остеопороза Врач Терновой назвал переломы лучевой кости, позвонков или шейки бедра признаками остеопороза

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Первым признаком остеопороза, при котором у человека становится хрупкой костная ткань, обычно являются переломы лучевой кости, позвонков или шейки бедра, рассказал «Газете.Ru» директор Центра медицинской реабилитации, травматолог-ортопед, заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой. По словам травматолога, остеопороз является причиной смерти 25% населения.

Есть три места, по переломам в которых даже без всяких дополнительных исследований можно понять, что развивается остеопороз. Это перелом лучевой кости на руке, перелом позвонков и перелом шейки бедра, — пояснил Терновой.

Он уточнил, что у женщин болезнь проявляется чаще и раньше, чем у мужчин. Как отметил врач, у представителей сильного пола переломы при остеопорозе случаются на 10–15 лет позже. Развитию остеопороза может способствовать курение, дефицит витамина D и длительный прием мочегонных препаратов, которые способствуют вымыванию костной ткани как у мужчин, так и у женщин.

Ранее эндокринолог Елена Киселева рассказала о риске возникновения остеопороза при употреблении молока в больших количествах. При этом врач напомнила, что молочные продукты являются основным источником кальция, поэтому в умеренных количествах продукт приносит организму больше пользы, чем вреда.