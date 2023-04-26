Малышева назвала препарат, который спасет от смерти до приезда скорой Малышева рассказала, что аллергикам обязательно иметь в аптечке шприц-ручку с адреналином

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Шприц-ручку с адреналином необходимо иметь в аптечке людям, страдающим от аллергии, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что этот препарат используется для снятия отека Квинке или анафилактического шока до приезда врачей, так как антигистаминные препараты не помогают при острых аллергических реакциях.

Если человек на ваших глазах теряет сознание, падает, начинает отекать — через одежду, в любое место, куда дотягиваетесь, делается этот укол для того, чтобы человек вернулся к жизни. Аллергические реакции, к сожалению, могут быть смертельно опасны. Антигистаминные препараты в случае острых реакций не помогут, так как начинают действовать через 30–40 минут, когда всосутся, — рассказала Малышева.

Телеведущая добавила, что за городом, например на даче, особенно внимательно к своему состоянию нужно относиться людям с аллергией на пыльцу. Повышение концентрации этих частиц в воздухе может привести к обострению, в том числе к отеку Квинке или анафилактическому шоку.

Ранее врач-терапевт Елена Близнюк рассказала NEWS.ru, что если человека ужалила оса, нужно незамедлительно приложить к месту укуса холодный компресс, а после на протяжении всего дня обильно пить воду, чтобы снять общую токсическую реакцию. По ее словам, отек от укуса должен пройти в течение двух часов, если же этого не происходит, следует принять антигистаминные препараты.