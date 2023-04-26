Врач объяснила, как оказать первую помощь при укусе осы Терапевт Близнюк: при укусе осы нужно в первую очередь приложить холодный компресс

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Если человека ужалила оса, нужно незамедлительно приложить к месту укуса холодный компресс, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-терапевт Елена Близнюк. По ее словам, компресс может содержать кусок льда или холодную воду. Для облегчения жжения также можно использовать раствор пищевой соды, добавила она.

Первое, что надо сделать при нападении осы, – приложить холодный компресс к месту укуса. Это может быть кусок льда, замотанный в ткань, грелка со льдом или смоченный холодной водой кусок ткани. Данная мера будет препятствовать всасыванию яда. <...> Можно приложить примочку с раствором пищевой соды (одна чайная ложка на один стакан воды). Такой компресс поможет облегчить зуд и жжение, — заявила специалист.

После этого Близнюк советует на протяжении всего дня обильно пить воду, чтобы снять общую токсическую реакцию. По ее словам, отек от укуса должен пройти в течение двух часов, если же этого не происходит, следует принять антигистаминные препараты.

Врач отметила, что после того как оса жалит человека, место укуса краснеет, зудит и отекает, а сам пострадавший начинает испытывать сильную боль. В такие моменты температура тела может повыситься до 38 градусов. При этом терапевт подчеркнула, что в отличие от укуса пчелы, жало осы в теле не остается.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев заявил, что укус пчелы, осы или шмеля может очень быстро привести к смерти от анафилактического шока. Эксперт отметил, что если укус насекомого придется на область груди, шеи и лица, то он может стать летальным из-за большого количества сосудов. Он при этом уточнил, что укусы отличаются последствиями из-за разных свойств насекомых.