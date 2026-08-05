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05 августа 2026 в 06:17

Мало кто знает этот рецепт, а зря: пирожки-уголки с копченым лещом — готовим волжскую классику с характером

Фото: D-NEWS.ru
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Этот рецепт родился на волжских берегах, где леща коптили, чтобы сохранить улов, а потом заворачивали в тесто для сытного перекуса. Получается удивительно гармонично: тонкая хрустящая корочка, сочная рыбная начинка с луком и маслом и тот самый дымный аромат, который ни с чем не спутаешь.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 500 г, молоко — 200 мл, масло сливочное — 75 г, дрожжи свежие — 15 г, сахар — 1 ст. л., соль — 0,25 ч. л., лещ копченый — 1 шт., лук репчатый — 2 шт., масло сливочное для начинки — 100 г.

Как готовлю

Сначала подогреваю молоко до теплого, растворяю в нем сахар и дрожжи, даю им ожить. Муку просеиваю с солью, вливаю молочную смесь, замешиваю тесто, постепенно вмешивая размягченное масло, — скатываю в шар и оставляю под полотенцем на час. Тем временем лук режу мелкими кубиками и пассерую на сливочном масле до золотистости, смешиваю с кусочками копченого леща.

Поднявшееся тесто делю на кусочки, раскатываю в кружки, в центр кладу начинку и маленький кусочек масла, защипываю края снизу до середины — получается характерный треугольник.

Выкладываю на противень с пергаментом, даю расстояться полчаса и отправляю в разогретую до 200 градусов духовку на 18–20 минут, пока не зарумянятся. Достаю горячие, ароматные «Углы» с хрустящей корочкой и сочной дымной начинкой — подаю сразу, пока масло внутри еще нежное и тающее.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Когда достал противень, вся кухня наполнилась дымным ароматом — будто шашлыки на Волге жаришь. Тесто получилось хрустящим и тонким, а начинка из леща с маслом внутри буквально таяла. Советую подавать горячими — остывшие тоже хороши, но именно с пылу с жару раскрывается вся сочность.

Проверено редакцией
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