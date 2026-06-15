Маленький трюк для незабываемого карри — добавил это и получил коронное блюдо

Думаешь, карри — это ведро специй и адский огонь во рту? А вот и нет. Я делаю его с апельсиновым соком и сливками — нежно, сытно, и гости просят добавки.

Ингредиенты

Куриная грудка — 4 шт., шампиньоны свежие — 200 г, лук репчатый — 1 шт., перец сладкий красный — 1 шт., карри (смесь специй) — 3 ст. л., мука пшеничная — 0,2 стакана, апельсиновый сок — 1 стакан, сливки 22% — 100 мл, масло топленое — 3 ст. л., перец кайенский — 0,25 ч. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Лук - кубиками, перец - соломкой, а у шампиньонов отрезаю ножки и режу шляпки тонко — ножки не выкидывай, они пригодятся в суп. Обжариваю лук с перцем на топленом масле минут 8, потом кидаю грибы и жарю, пока вся влага не выпарится. Снимаю с огня и укутываю в тепло.

Тем временем режу куриную грудку кубиками по полтора см. В миске смешиваю муку с двумя ложками карри и панирую мясо — это даст ту самую золотистую корочку. Обжариваю курицу порциями на сильном огне, чтобы она жарилась, а не томилась в собственном соку. Складываю готовое мясо к овощам.

В сковороду, где жарилась курица, сыплю остаток карри, вливаю апельсиновый сок и варю минуту, помешивая, чтобы соус стал однородным. Переливаю эту ароматную жижу к курице, добавляю соль, кайенский перец и тушу 10 минут на маленьком огне. В конце вливаю сливки, прогреваю минуту — и готово. Подаю с рисом басмати.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Апельсиновый сок — это гениальный ход, он добавляет легкую кислинку и делает сливочный соус воздушным. Мой совет: подавайте с рисом басмати и не жалейте зелени сверху — контраст текстур и цвета заставляет блюдо играть по-новому.