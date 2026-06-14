Забыл про духовку, а она сделала мясо божественным. Этот рецепт родился так нелепо, что я спешу поделиться

Забыл про духовку, а она сделала мясо божественным. Этот рецепт родился так нелепо, что я спешу поделиться

Думаешь, чтобы приготовить сочную свинину, нужно стоять у плиты часами? А вот и нет. Покажу, как сделать так, чтобы мясо само приготовилось.

Ингредиенты

Свинина — 600 г, чернослив — 100 г, лук репчатый — 2 шт, чеснок — 3 зубчика, растительное масло — 3 ст. л., соль, перец, лавровый лист — по вкусу, вода — 200 мл.

Как готовлю

Сначала я нарезаю свинину крупными кусками, сантиметра по три. Обжариваю ее на сильном огне до румяной корочки — это важно, чтобы сок остался внутри. Потом кидаю туда же лук полукольцами и чеснок, томлю пару минут и добавляю чернослив. Я заливаю мясо водой, солю, перчу, бросаю лаврушку и отправляю все в духовку на 200 градусов. Через 15 минут убавляю огонь до 160 и оставляю еще на 40 минут. Достаю — мясо тает, чернослив отдал всю сладость, а соус густой и ароматный. Подаю с пюре или просто с хлебом, чтобы макать.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я сам обалдел: свинина вышла нежной, как масло, а чернослив дал такую сладкую глубину, что гости клялись, будто я колдовал. Секрет — дать мясу постоять в маринаде хотя бы час, тогда оно тает на языке. Рекомендую подавать с картофельным пюре, чтобы собрать весь сок со дна тарелки.