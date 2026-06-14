Сделал голубцы на пробу — теперь это мой коронный рецепт

Сделал голубцы на пробу — теперь это мой коронный рецепт

Забудь про возню с капустными листьями. Этот рецепт — просто смешал фарш, завернул в подушку из риса и залил соусом.

Ингредиенты

Фарш (говядина + свинина, 50х50) — 400 г, рис — 1 стакан, лук — 0,5 шт., томатная паста — 2 ст. л., сметана — 180 г, вода — 0,5 стакана, соль и специи — по вкусу, масло растительное — 2 ст. л., мука — 2 ст. л., лавровый лист — 1 шт., перец душистый — 2 горошины, чеснок — 2 зубчика.

Как готовлю

Сначала варю рис до полуготовности и остужаю, смешиваю с фаршем, мелкорубленым луком и солью. Формую большие шарики, обваливаю в муке и обжариваю на сильном огне до корочки. Тем временем делаю соус: смешиваю сметану, томатную пасту, воду, давленый чеснок и специи. Заливаю обжаренные голубцы соусом, накрываю крышкой и тушу на медленном огне 20 минут.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Сразу скажу: я скептик по части ленивых голубцов, но этот рецепт меня переубедил. Рис впитал весь сметанно-томатный соус и стал нежнейшим, а фарш — сочным, без сухости. Удивило, что даже без капустных листьев блюдо держит форму и не разваливается. Советую подавать с ложкой сметаны сверху — будет как в ресторане.