12 октября 2025 в 20:14

Маленькая кухня — не приговор: эти трюки позволят создать ощущение простора

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Некоторые распространенные ошибки в оформлении кухни создают ощущение тесноты даже в просторном помещении. Неправильная организация пространства и выбор материалов визуально уменьшают площадь. Избегание этих ошибок помогает создать комфортную и функциональную среду.

К типичным ошибкам относится использование громоздкой мебели темных тонов, которая зрительно утяжеляет пространство. Отсутствие вертикального хранения заставляет захламлять рабочие поверхности и создает беспорядок. Низкие потолки визуально опускает подвесная мебель, расположенная на неправильной высоте. Хаотичное размещение бытовой техники нарушает логику перемещения по кухне. Крупный и контрастный рисунок на обоях или напольном покрытии дробит пространство. Недостаточное освещение создает темные углы и делает комнату меньше. Перегруженность декоративными элементами отвлекает внимание и создает ощущение захламленности.

Продуманная планировка и светлая цветовая гамма визуально расширяют пространство. Минимализм в декоре и многоуровневое освещение помогают создать ощущение простора.

Ранее также сообщалось, как решить проблему нехватки розеток на кухне. Этот способ не только простой, но также очень универсальный.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
