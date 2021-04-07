Максютов: участники испытаний не должны знать, получают вакцину или плацебо

https://static.news.ru/photo/c6896d12-9837-11eb-b024-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Слуцкий/ТАСС

При испытании вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» некоторые участники исследований получали действующий препарат, а некоторые плацебо. Но, как заявил гендиректор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, они не должны знать, что именно получают.

Запрещено. Все добровольцы подписывают добровольное информированное согласие, где рассказано в том числе и то, что они не будут знать, чем привиты, — приводит слова Максютова РИА Новости.

По его словам, добровольцы могут узнать это самостоятельно, сдав тест на антитела. Те, кто получил плацебо, могут выразить желание привиться в рамках гражданской вакцинации. Но такие ситуации, считает Максютов, могут сказаться на качестве исследования.

В настоящее время препарат проходит пострегистрационные исследования. Как писал NEWS.ru, Ринат Максютов назвал сроки, когда предварительные итоги испытаний станут известны. По его словам, это произойдёт в конце апреля.