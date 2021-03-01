Максакова осталась без элитной квартиры в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/33a51c84-7aa1-11eb-afd6-96000091f725_660.jpg Мария Максакова Фото: mariamaksakova/instagram.com

Оперная певица Мария Максакова, недавно вернувшаяся с Украины в Россию, осталась без элитного жилья в центре Москвы. Квартира была изъята в качестве вещественного доказательства по уголовному делу.

Элитные апартаменты на Краснопресненской набережной Максаковой подарил её отец. После смерти супруга Дениса Вороненкова певица снова вышла замуж за юриста Далхата Халаева, но вскоре они развелись, пишет «Экспресс газета». По словам самой Максаковой, юрист продал за полцены элитную квартиру, которая оценивалась в 200 млн рублей, неким братьям Зурабу и Махмуду Мальсаговым.

При этом певица денег за проданные апартаменты так и не увидела. Она подала в суд, который встал на её сторону — Мальсаговы были признаны виновными в мошенничестве, но пострадала в итоге сама Максакова — квартира была изъята как вещдок, и теперь в неё никого не впускают.

Как писал NEWS.ru, Мария Максакова, ставшая в очередной раз героиней ток-шоу, устроила скандал в студии и переругалась со всеми гостями и экспертами. Артистка со слезами на глазах рассказывала, как обижена на мать и как никогда не простит ей обиду, чем вызвала недоумение приглашённых гостей. Максакова буквально устроила спектакль в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале и умудрилась вывести из себя не только гостей и экспертов, но и ведущего Дмитрия Борисова.