12 июня в Москве под брендом «Вкусно — и точка» открылся российский преемник «Макдоналдса». Торжественное мероприятие прошло во флагманском ресторане на Пушкинской. Посетителям доступны почти все блюда старого меню, правда, немного поменялись названия и ушли насовсем «Биг Мак» и «МакФлурри». Пока ищут замену газированным напиткам и детским наборам, а также выбирают расцветку для упаковки. Но в целом всё по-старому. Как народ воспринял возвращение блудного фастфуда — в материале NEWS.ru.