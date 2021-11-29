Макаревич снова раскритиковал антипрививочников

Известный российский певец, композитор, один из лидеров легендарной советской и российской группы «Машина времени» Андрей Макаревич опубликовал в Facebook сообщение, в котором расcказал о своём непонимании причин боязни некоторых людей вакцин от коронавируса, несмотря на то что ежедневно они сталкиваются с более опаcными вещами. Это вызвало бурную реакцию антипрививочников.

Нет, не постичь мне глубин человеческого сознания. Уже много десятков лет мы дышим чёрт знает чем. Возьмите пробу воздуха в любом большом городе и поймёте, о чём я. Мы поглощаем килограммы антибиотиков с мясом — не считая тех, которые мы принимаем добровольно в произвольном порядке по случаю любого насморка. Мы глотаем тяжёлые металлы с океанской рыбой и массу паразитов — с пресноводной. Мы съедаем жуткое количество всевозможной химии с овощами, взращёнными на гидропонике. Это всё ничего. А вот с вакциной — нашла коса на камень. Вот что это??? — написал Макаревич.

Одна из подписчиц отметила, что всю эту химию человек поглощает с eдой без принуждения, а с прививкой принуждение и ультиматум. Другие участники дискуссии ответили, что у человека на самом деле нет выбора и егo принуждают дышать плохим воздухом.

Однако были и те, кто встал на сторону Макаревича. Они объяснили боязнь прививок «тяжёлыми» мозгами у антиваксеров.

Ранее сообщалось, что Макаревич назвал «идиотизмом» нежелание жителей России проходить вакцинацию. Музыкант напомнил, что ещё в советские времена в школах в обязательном порядке прививали от полиомиелита, оспы и «никого не спрашивали — кто хочет». Зато, по мнению певца, никто и не болел.