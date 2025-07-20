Майонезы — в топку: этот домашний тартар готовлю с закрытыми глазами

Этот домашний тартар из сметаны и желтков станет вашим любимым соусом на все случаи жизни. Легкий, свежий и ароматный, он идеально дополнит рыбу, мясо или овощи на гриле. Всего 5 минут — и у вас на столе ресторанный соус с насыщенным вкусом и приятной зернистой текстурой.
Ингредиенты:
- сметана — 4 ст. л.;
- желтки вареных яиц — 2 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- укроп — небольшой пучок;
- горчица зернистая — 1 ч. л.;
- соленый огурец — 1 шт.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте в блендере сметану, желтки, чеснок, укроп и горчицу.
- Мелко нарежьте огурец, добавьте к соусу.
- Приправьте солью и перцем по вкусу.
- Подавайте сразу или охладите перед подачей.
Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.