Майонезы — в топку: этот домашний тартар готовлю с закрытыми глазами

Этот домашний тартар из сметаны и желтков станет вашим любимым соусом на все случаи жизни. Легкий, свежий и ароматный, он идеально дополнит рыбу, мясо или овощи на гриле. Всего 5 минут — и у вас на столе ресторанный соус с насыщенным вкусом и приятной зернистой текстурой.

Ингредиенты:

сметана — 4 ст. л.;

желтки вареных яиц — 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

укроп — небольшой пучок;

горчица зернистая — 1 ч. л.;

соленый огурец — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Смешайте в блендере сметану, желтки, чеснок, укроп и горчицу. Мелко нарежьте огурец, добавьте к соусу. Приправьте солью и перцем по вкусу. Подавайте сразу или охладите перед подачей.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.