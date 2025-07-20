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20 июля 2025 в 10:11

Майонезы — в топку: этот домашний тартар готовлю с закрытыми глазами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот домашний тартар из сметаны и желтков станет вашим любимым соусом на все случаи жизни. Легкий, свежий и ароматный, он идеально дополнит рыбу, мясо или овощи на гриле. Всего 5 минут — и у вас на столе ресторанный соус с насыщенным вкусом и приятной зернистой текстурой.

Ингредиенты:

  • сметана — 4 ст. л.;
  • желтки вареных яиц — 2 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • укроп — небольшой пучок;
  • горчица зернистая — 1 ч. л.;
  • соленый огурец — 1 шт.;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешайте в блендере сметану, желтки, чеснок, укроп и горчицу.
  2. Мелко нарежьте огурец, добавьте к соусу.
  3. Приправьте солью и перцем по вкусу.
  4. Подавайте сразу или охладите перед подачей.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

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сметана
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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