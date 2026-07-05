Махровые розочки и клубничный аромат: фееричный кустарник — растет на солнце и в полутени

Чубушник «голубое небо» — это листопадный кустарник, который заслуженно считается одним из самых красивых и ароматных садовых растений. Его мощные фееричные кусты достигают высоты 2,5 метра и полностью покрываются крупными махровыми белыми цветками с нежно-голубыми или нежно-розовыми лепестками.

Диаметр каждого цветка достигает 4–5 см, а их нежный сладкий аромат с отчетливыми нотками клубники и жасмина разносится по всему саду, привлекая бабочек и пчел. Цветение длится около трех недель, а при хорошем уходе — и дольше. «Голубое небо» обладает высокой зимостойкостью (до −35 °C), не требует сложного ухода, хорошо растет как на солнце, так и в полутени, и практически не поражается болезнями и вредителями. Идеально подходит для одиночных и групповых посадок, живых изгородей и создания ароматных уголков в саду.

Ранее были названы цветущие многолетники для непогоды: не надо поливать в жару, укрывать от дождя и подвязывать из-за ветра.