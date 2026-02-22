Зимняя Олимпиада — 2026
Магия ночного цветения в саду: однолетник с крупными «граммофонами» и насыщенным вечерним ароматом

Фото: D-NEWS.ru
Когда солнце заходит, этот цветок начинает своё настоящее представление. Дурман махровый превращает сад в атмосферное пространство с ароматом, который особенно ярко раскрывается в тёплые ночи. Компактные кусты высотой 40–50 см быстро наращивают зелёную массу и обильно ветвятся.

Крупные махровые цветки диаметром 6–8 см направлены вверх и напоминают праздничные фейерверки. Смесь окрасок делает посадки ещё эффектнее, а декоративные плоды добавляют растению выразительности до конца сезона. Махровая форма, интенсивный аромат вечером и ночью, цветение с начала лета до заморозков, подходит для контейнеров и открытого грунта.

По наблюдениям садоводов, дурман отличается быстрым развитием и может зацвести уже через 3–4 недели после появления всходов. Он хорошо подходит для выращивания в кашпо, вазонах и горшечных композициях, а в тёплом климате или оранжереях может выращиваться как многолетник. Растение предпочитает солнечные участки и плодородную почву, отзывчиво на полив и подкормки. При правильном уходе цветение продолжается до осенних холодов.

Важно помнить: все части дурмана ядовиты. Не рекомендуется высаживать его в садах, где есть маленькие дети и домашние животные. Работать с растением следует в перчатках.

Ранее мы рассказывали о 4 вьющихся однолетниках. Беседка утонет в цветах,а забор превратится в живую стену.

