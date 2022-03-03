Магазины техники Apple не открылись в Москве

В Москве 2 марта не открылись магазины ретейлера re:Store, продающего гаджеты компании Apple. О приостановке работы нет никаких объявлений ни в магазинах, ни на сайте продавца, сообщает «Вечерняя Москва».

В частности, несколько покупателей так и не дождались открытия магазина re:Store на Пречистенке, не работает магазин в ТЦ «Европейский». В то же время сотрудники торговой точки у станции метро «Преображенская» сообщили корреспондентам о скором поступлении в магазин новой техники.

Накануне Apple закрыла возможность покупки товаров на своём официальном сайте в России. В настоящее время в интернет-магазине компании невозможно заказать iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods, а также оборудование для умного дома.

Депутат Госдумы Артём Кирьянов заявил, что россиянам не стоит покупать технику Apple, поскольку она неоправданно дорогая. По его мнению, запрет Apple на продажу своей продукции в России позволит гражданам сэкономить, а также послужит толчком для развития отечественного производства гаджетов.