Маффины «ленивые, но вау какие»: слоеное тесто + яблоки — и десерт как из пекарни

Если под рукой есть готовое слоеное тесто, можно без лишней возни испечь десерт, который выглядит как из витрины пекарни. Эти маффины сочетают хрустящую основу, нежный творожный крем и ароматные яблоки. Готовятся просто, а результат всегда радует.

Ингредиенты:

слоеное тесто — 500 г;

яблоки — 3 шт.;

сливочное масло — 50 г;

сахар — 100 г;

творог / рикотта / сливочный сыр — 300 г;

кукурузный крахмал — 25 г;

яйцо — 1 шт.

Приготовление

Тесто заранее разморозьте. Форму для маффинов смажьте маслом, выложите лист теста и аккуратно вдавите в ячейки. Смажьте взбитым яйцом. Яблоки нарежьте кубиками и потушите с маслом и половиной сахара до мягкости.

Выложите начинку в формочки. Отдельно смешайте творог, оставшийся сахар, яйцо и крахмал — распределите крем поверх яблок. Накройте вторым слоем теста, слегка прижмите края и смажьте яйцом.

Выпекайте при 200 °C около 30 минут до золотистой корочки. Маффины получаются хрустящими снаружи и нежными внутри — идеальны к чаю.

