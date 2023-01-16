Людям без закалки рассказали о правилах окунания в прорубь на Крещение Спасатель Щетинин предостерег от употребления алкоголя перед купанием в проруби

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Крещение лучше не лезть в прорубь без должной подготовки, такие низкие температуры могут привести даже к летальному исходу, рассказал «Радио 1» заслуженный спасатель России Сергей Щетинин. По его словам, начинать закаляться нужно примерно за полгода до купаний, в том числе обтираться холодной водой, принимать контрастный душ и в целом вести здоровый образ жизни. А для желающих окунуться в прорубь без закалки эксперт назвал три правила, которые важно соблюдать: перед купанием не пить ни капли спиртного, пройти осмотр у врача и убедиться в отсутствии хронических заболеваний, а также подготовить теплую одежду.

Три главных правила для тех, кто все же решил отметить Крещение без должной подготовки: до купания не употреблять алкоголь ни в каких количествах; основательно подготовить теплую сменную одежду, а также внимательно изучить путь от купели до раздевалки; убедиться в отсутствии хронических заболеваний, особенно связанных с сердечно-сосудистой и дыхательной системой, — посоветовал спасатель.

Но лучше «моржевать» заранее и соблюдать все, что касается здорового образа жизни, подчеркнул Щетинин. Эксперт также сообщил, что в этом году в Подмосковье в купальных местах организуют палатки с подогревом, а рядом будут дежурить спасатели и добровольцы.

Ранее главный внештатный педиатр подмосковного Минздрава Нисо Одинаева рассказала об опасности купания в проруби для детей, поскольку организм ребенка еще не сформировал систему терморегуляции, и резкий перепад температур может вызвать остановку сердца. Врач подчеркнула, что малышей до трех лет ни в коем случае нельзя подвергать таким процедурам.