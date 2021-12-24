«Людоедские штрафы»: в Кузбассе взбунтовались сборщики «Яндекс.Еды»

Сборщики сервиса «Яндекс.Еда» из Кемерово записали видеообращение, в котором пригрозили с 25 декабря объявить забастовку против изменения условий труда. В частности, они выступают против введения с 2022 года нового графика работы, а также высоких штрафов за опоздания и неудовлетворительной работы онлайн-приложения. Об этом NEWS.ru рассказал представитель профсоюза «Курьер».

Недавно от руководства мы узнали, что с 1 января нам хотят изменить график работы. По новому графику 2/2 наша заработная плата будет составлять около 16 тысяч в месяц. Кроме нововведений, которые планирует «Яндекс», нынешние условия труда сборщиков оставляют желать лучшего. Штрафы за опоздания на 10 минут в 1500 рублей вдобавок к смене, отработанной бесплатно в день опоздания, — это слишком, — говорится в видеообращении.

Также сотрудники «Яндекс.Еды» из Кузбасса заявили, что недовольны рабочим приложением, в котором уменьшилось количество слотов, несмотря на увеличение заказов. В итоге происходят «огромные переработки».

Устанавливаемый максимум 45 минут на заказ приложением оборачивается иногда сбором заказа в течении целого часа. Расчёт приложения неадекватен реальной работе. Не знаем, как в других городах, но в Кемерово обещанные бонусы при устройстве на работу мы не видим. Получаем только «минималку», — жалуются сотрудники.

По их словам, в предновогодний период повышается спрос и, соответственно, растёт нагрузка на персонал. В службах доставки других регионов, утверждают авторы обращения, тарифы за работу в этот время повышаются.

В связи с этим кузбасские сборщики требуют не вводить графики работы сборщиков 2/2, отменить систему «людоедских штрафов», установить в приложении «адекватные сроки выполнения заказов в зависимости от сложности», а также ввести праздничные тарифы в размере 170 рублей за час на период с 20 декабря до 10 января. Кроме того, они добиваются выплат бонусов за размер заказа, качество и скорость сборки.

В случае невыполнения требований мы, сборщики заказов «Яндекс.Еда» города Кемерово, с 25 декабря объявляем забастовку, — пообещали протестующие.

Ранее о проблемах с зарплатой сообщили курьеры Петербурга, сотрудничающие с сервисом «Самокат». Оргсекретарь профсоюза «Курьер» Максим Шульгин заявил, что взаимодействующие с «Самокатом» ООО «Создание» и ИП Янковский не производят выплаты зарплат сотрудникам на протяжении нескольких месяцев. Некоторым работникам не выдали трудовые договоры. Общая сумма задолженности составляет около 5 млн рублей. Позднее в «Самокате» заявили, что активно работают над решением проблемы.

В ноябре в Петербурге устроили забастовку курьеры сервиса Delivery Club. Доставщики еды жаловались на внезапное удлинение маршрутов от точки выдачи до потребителя, из-за чего им приходится ездить из одного конца города в другой. В акции протеста, по словам самих активистов, участвовали сотни человек. В Delivery Club сочли, что информация о протестах недостоверна.