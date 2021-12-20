«Самокат» прокомментировал ситуацию с долгами перед курьерами в Петербурге

Сервис доставки продуктов «Самокат», который петербургские курьеры обвинили в невыплате зарплат, активно работает над решением этой проблемы, сообщили в пресс-службе компании. Виновниками сложившейся ситуации являются две компании, работающие с «Самокатом» на правах аутсорсинга, пишут «Невские Новости».

Мы сейчас активно работаем со всеми курьерами-партнёрами, кто оказался в этой ситуации. Как только мы будем уверены, что каждый из них получил деньги, мы расскажем вам про это в подробностях, — сообщили в пресс-службе «Самоката».

Курьеры Санкт-Петербурга обратились в профсоюз после того, как «Самокат» якобы не выплачивал им зарплату. Оргсекретарь профсоюза «Курьер» Максим Шульгин заявил, что сотрудничающие с «Самокатом» ООО «Создание» и ИП Янковский не производят выплаты сотрудникам на протяжении нескольких месяцев. Некоторым курьерам не выдали трудовые договоры. Общая сумма задолженности составляет около 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что с началом зимы в Петербурге перестало хватать дворников, потому что они массово становятся курьерами и зарабатывают в разы больше. По словам чиновника из администрации Адмиралтейского района, ресурсов для повышения зарплаты сотрудникам нет. Оставшиеся дворники берут по две-три ставки и после снегопада могут неделю чистить свою территорию вместо отведённого дня.