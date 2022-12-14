«Люди без образования начинают врачей-лекторов под себя подминать» Диетолог-эндокринолог о том, почему не стоит доверять специалистам по питанию из социальных сетей

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Чем ближе Новый год, тем больше желающих похудеть в кратчайшие сроки. В социальных сетях по запросу «как быстро сбросить вес» можно найти массу предложений. В большинстве случаев свои услуги предлагают так называемые нутрициологи. Они заявляют, что могут подобрать программу питания онлайн. Такие специалисты, как правило, не имеют медицинского образования, клинического мышления и даже могут причинить вред. NEWS.ru поговорил с врачом — эндокринологом-диетологом Ариной Тертышной о том, кто такие нутрициологи на самом деле, стоит ли доверять экспертам из Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещена на территории РФ) и почему интенсивно снижать вес — плохая идея.

— Кто такой нутрициолог и чем он отличается от диетолога?

— Нутрициолог — прекрасная профессия. На Западе это специалист, который не имеет медицинского образования, но помогает эндокринологам и диетологам составлять и корректировать рацион пациента. Чтобы не просто по соотношению белков, жиров и углеводов подбирать, а рацион был сбалансированный по макро- и микроэлементам. Он разгружает врача от рутины. То есть доктор занимается заболеваниями: оценивает риски, корректирует назначение. А нутрициолог — это как его ассистент. Работает непосредственно с больным, составляет программу питания, отвечает на вопросы.

— В России нутрициолог себя обычно рекомендует как отдельную профессиональную единицу

— У нас в стране профессии «нутрициолог» вообще нет. Есть врачи-нутрициологи, но это как повышение квалификации. Но отдельно на эту специальность ни в одном медицинском вузе не обучают. Но свято место пусто не бывает. Появилось очень много школ питания, специализированных курсов. Там людям пообещали, что они сейчас без медицинского образования, без клинического мышления смогут самостоятельно составлять человеку рацион, назначать ему всякие БАДы, добавки. И они выходят на рынок, находят клиентов. Берут с них большие деньги. Люди их слушают, а потом сталкиваются с серьезными последствиями.

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— Сколько по вашим оценкам специалистов по питанию, чья квалификация вызывает сомнения?

— Если на просторах интернета, мне кажется, процентов 70%. Многие проходят какие-то быстрые курсы или вообще их не проходят. Начитались чего-то в Instagram — и вперед. Но самое ужасное, что они не обучаются дальше. Но если ты встал на путь нутрициолога, будь добр, повышай свою квалификацию. Это не недельные курсы, это постоянная учеба. Они так не делают.

Сейчас происходит вообще невообразимое. Люди, не имеющие медицинского образования, начинают многих врачей-лекторов под себя подминать. Мол, мне нужно, чтобы вы прочитали лекцию про лечение ожирения на моем мероприятии. Я как врач готовлю лекцию, говорю про нормы. Они говорят: нет здесь должны быть другие референсы! Я говорю: нет, это бред. Они настаивают: нет вы должны сказать об этих нормах!

— Нутрициологи проводят интенсивы, или марафоны по снижению веса, в соцсетях. Известная в последнее время история. У меня несколько подруг их проходили, обычно безрезультатно.

— Если говорить про марафоны, чаще всего здесь включается соревновательный момент. Особенно если в конце какой-то приз предусмотрен. Но как только он заканчивается, человек возвращается к своему весу. Потому что не происходит изменения пищевых привычек.

Не все марафоны полезны и эффективны. Многие нацелены на быстрый результат за счет сильного снижения калорийности рациона, ограничения углеводов. Такое питание может навредить организму. Например, различные «сушки» (безуглеводное питание) опасны для щитовидной железы. К тому же после долгого, жесткого ограничения неизбежен срыв.

Во-вторых, люди, которые участвуют в таких марафонах, они не обследованные. Не знают причину лишнего веса. Может быть, это не переедание, а гормональный сбой, например. Щитовидка плохо работает. А бедная девушка сидит на жестких диетах и удивляется, почему вес на уходит.

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— Не только снизить вес, но и очиститься от шлаков предлагают нутрициологи. Кстати, что это такое?

— Да, многие нутрициологи на этом наживаются. Мол, а давайте «очистим кишечник». Небезызвестная фирма БАДов в свое время продавала препараты для очистки от шлаков. На деле выяснилось, что это просто большая доза слабительного.

Шлаки — это антинаучный термин. Частички непереваренной пищи будут у нас в кишечнике всегда. Это физическая норма. Вреда они не наносят, самочувствие не ухудшают. Очистить организм от всего, сделать его стерильным невозможно. И не нужно.

Фото: Личный архив Арина Тертышная

— Сможете вспомнить истории из своей практики? К вам попадали пациенты нутрициологов, которым они навредили?

— Была у меня девушка. Она жаловалась на скачки веса и постоянную усталость. Сообщила, что пользовалась услугами нутрициолога. Та ей посоветовала принимать «Келп» (БАД, источник йода). Видимо, рассудила, что йод нужен всем. Но никто не говорит, что перед приемом сначала надо сдать анализы. В итоге она простимулировала щитовидную железу так, что у нее начинался тиреотоксикоз (болезненное состояние организма, возникающее из-за избыточного выделения гормонов щитовидной железой). Йод девушке надо было полностью исключить, а не принимать ударными дозами. Такими темпами она в скором времени могла уехать в реанимацию.

— Хорошо, человек решил снизить вес. С чего ему начать? Сразу обращаться к врачу или все-таки самому попробовать?

— Начать с себя. Надо быть честным к себе. Во-первых, понять, что вас не устраивает в своем весе. Сколько у вас реального лишнего веса, как вы его набрали. Оценить свой образ жизни, сколько вы реально двигаетесь. А может, у вас кортизол зашкаливает (гормон стресса)? Тогда невозможно снизить грамотно массу тела. А может быть, сна недостаточно? Для снижения массы тела — это номер один. Ну и, конечно, оценить рацион: несколько часто переедаете, употребляете ли фастфуд. Если понимаете, что вес все равно растет, что бы вы не делали, тогда это к нам, эндокринологам. А мы при необходимости отправляем к диетологу.