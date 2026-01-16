Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 17:13

«Люди Байкала» попали в реестр иноагентов

Минюст РФ внес проект «Люди Байкала» в реестр иноагентов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Минюст России внес медиа-проект «Люди Байкала» в реестр иностранных агентов, следует из данных на сайте министерства. Всего в обновленный список попали два проекта и пять человек, включая историка и американиста Ивана Куриллу.

Помимо «Людей Байкала», в обновленном реестре оказался проект TV2 Media. Кроме того, иноагентами были признаны правозащитник Алексей Табалов, экономист Максим Миронов, активистка Ольга Курносова и политолог Аркадий Дубнов.

Ранее зампредседателя Всемирного русского народного собора и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что блогеров-мужчин с женскими атрибутами одежды и аксессуаров, а также трансгендеров (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) необходимо признать иноагентами. По его словам, под видом так называемого коучинга данные деятели продвигают идеи, чуждые гражданам РФ.

До этого восемь граждан Российской Федерации получили официальное гражданство Молдавии, в том числе сын солиста Би-2 Егора Бортника (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Это произошло на основании специального распоряжения, которое подписала президент страны Майя Санду.

