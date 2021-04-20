Любовь Соболь задержали в Москве

https://static.news.ru/photo/b688c570-a273-11eb-9984-96000091f725_660.jpg Любовь Соболь Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские задержали сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (признан в России НКО-иноагентом) Любовь Соболь. Об этом сообщил адвокат Владимир Воронин.

По его словам, правоохранители «устроили» план «Перехват» и вытащили Соболь из автомобиля такси возле метро «Автозаводская».

По её словам, задерживало много сотрудников в форме. Куда везут, неизвестно, — написал Воронин в Twitter.

Ранее NEWS.ru писал, что мировой судья судебного участка номер 276 Инна Шилободина приговорила Любовь Соболь к одному году исправительных работ условно. Испытательный срок, согласно приговору, также будет длиться один год.

Любовь Соболь обвиняли в нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 139 УК). По версии обвинения, после публикации Алексеем Навальным расследования своего отравления Соболь попыталась проникнуть в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. По утверждению оппозиционера, в ходе телефонного разговора с ним тот фактически сознался в соучастии в отравлении. Уголовное дело возбуждено по заявлению Галины Субботиной — тёщи Кудрявцева. Следствие утверждает, что Соболь, «незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора», проникла в квартиру пожилой женщины, обошла все помещения и сняла происходящее на телефон, а затем скрылась.

События происходили на улице Суздальская в Москве, Соболь вела прямой эфир. По утверждению ФБК, она не входила в квартиру, а лишь стучала в дверь. Сама сотрудница Фонда борьбы с коррупцией в своём стриме сказала, что ей удалось попасть в соседнюю с Кудрявцевым квартиру вместе с доставщиком пиццы.

Одновременно Соболь проходит обвиняемой ещё по одному уголовному делу — о нарушении санитарных норм (статья 236 УК) во время январских митингов в поддержку Навального. С 29 января она находилась под домашним арестом. 7 апреля Мосгорсуд изменил ей меру пресечения на запрет определённых действий. С удержанием 10% из зарплаты в доход государства.