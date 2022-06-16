«Любая ревизия может привести к тому, что учебники станут бестолковыми» Российское историческое общество поддержало идею Совета Федерации вписать в учебники больше патриотизма, как это может выглядеть — разбирался NEWS.ru

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Российским учебникам истории требуется экспертиза, заявил NEWS.ru председатель правления Российского исторического общества (РИО) Константин Могилевский. Таким образом он подержал инициативу зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерины Алтабаевой, которая вместе с другими парламентариями готовит обращение с предложением проверить учебные пособия на соответствие разработанному этой общественной организацией историко-культурному стандарту. NEWS.ru разбирался, нужно ли проверять учебники, линейка которых уже была обновлена несколько лет назад.

Игра на эмоциях

На одном из недавних заседаний Совета Федерации сенатор Екатерина Алтабаева заявила, что комитет верхней палаты по науке, образованию и культуре настаивает на «необходимости обновления перечня» учебников по истории и другим гуманитарным дисциплинам, а также «наполнении их содержания яркими, эмоциональными образными примерами подлинного служения Отечеству, мужества и героизма, проявленных при защите Родины». Для этого сенаторы собираются обратиться к председателю РИО Сергею Нарышкину с предложением провести под эгидой этой организации экспертизы школьных учебников «на соответствие историко-культурному стандарту».

Современная ситуация, мы это все понимаем, требует особого отношения к качеству преподавания и содержанию учебников по истории, обществознанию, русскому языку и литературе. Сегодня это одна из составляющих национальной безопасности страны, — заявила Алтабаева.

По её словам, позиция по этой теме, которую заняло Минпросвещения, не удовлетворила сенаторов, поэтому они решили подключить историческое общество, где инициативу парламентариев поддержали.

Как заявил NEWS.ru председатель правления РИО и директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский, в отличие от всех школьных учебников, которые попадают к ученикам только после одобрения в Минпросвещения, книги по истории проходят «дополнительную историко-культурную экспертизу на соответствие историко-культурному стандарту».

Коллеги из Совета Федерации обратили внимание на то, что функция школьного исторического образования заключается не только в том, чтобы давать знания, но и в том, чтобы сформировать чувство эмоциональной сопричастности к истории своей страны. В этом смысле, на взгляд коллег из Совета Федерации, учебники могли бы содержать в себе большее количество ярких примеров, пробуждающих это чувство эмоциональной сопричастности. Готов с этими аргументами согласиться, — отметил Могилевский.

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Также он утверждает, что предложения проверить школьные учебники не подразумевают планы по переписыванию отечественной истории в интересах текущего политического момента. По словам Могилевского, общая позиция РИО и сенатора Алтабаевой «состоит в том, что школьные учебники истории, как и учебники для вузов, должны соответствовать самым современным научным представлениям об истории России».

Авторами историко-культурного стандарта, в соответствии с которым и создаются школьные учебники истории, являются крупные ученые, сотрудники Института российской истории и Института всеобщей истории Российской академии наук. Поэтому ни о каком переписывании истории речь, разумеется, не идёт, — резюмировал Могилевский.

Путь к скуке

Член РИО и научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Бессолицын в беседе с NEWS.ru отметил, что многие школьники, которые приходят в вузы, слабо владеют предметом. Это, по его мнению, связано со спецификой оценки знаний в системе общего образования.

Это говорит о том, что подготовка к ЕГЭ практически привела к тому, что идёт некое натаскивание. Курс «История России» сдаётся по желанию, поэтому интерес к нему в этом ключе автоматически падает, — полагает Бессолицын.

С ним согласен и школьный преподаватель истории Александр Кондрашев. Также он напомнил, что раньше говорилось о едином учебнике истории, но его никто не написал. Это, как полагает собеседник NEWS.ru, обусловлено «отсутствием единого взгляда на историю даже среди тех, кто поддерживает предложения сенаторов или депутатов Госдумы: у Мединского будет одно видение, а у какого-нибудь советника президента — другое». Кроме этого, педагог подчеркнул, что подобные инициативы приводят к снижению качества преподавания истории и, как следствие, падению интереса к предмету со стороны школьников. Отметим, что в данный момент в системе среднего образования используются три линейки учебников истории.

Учебники по истории становятся только хуже, потому что, видимо, их авторы, редакторы и издатели боятся, как бы чего не вышло. Некоторые темы уже сейчас излагаются витиевато, а содержание их вымывается и стирается. Ведь история содержит массу противоречий и конфликтов, и составители пособий понимают, что могут подвергнуться критике [за освещение неудобных тем российского прошлого]. Поэтому я думаю, любая ревизия может привести к тому, что учебники станут настолько бестолковыми, что дети просто не будут понимать, что в них написано и почему это вообще нужно знать. У нас уже сегодня ученики говорят: «Почему так мало в школах всеобщей истории, а история России — скучная?» А скучная она потому, что авторы учебников всё больше боятся попасть под критику, — объяснил Кондрашёв.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В качестве примера он привёл изменение описания в школьных пособиях по отечественной истории Кавказской войны XIX века — серии военных операций по присоединению к Российской империи горских народов в 1817–1864 годах. Эти события в том числе сопровождались вооружённым антиколониальным сопротивлением местного населения, карательными экспедициями царизма и массовым переселением черкесов и других абхазо-адыгских этносов на территорию современной Турции. Как объясняет Кондрашёв, в северокавказских республиках «очень тяжёлая память о тех кровавых событиях» и ранее учебники «рассказывали как про черкесский нарратив, так и говорили про славные победы русского оружия», а теперь там «есть только даты, имам Шамиль и генерал Ермолов».

Аналогичная ситуация, по словам историка, происходила и с ролью революционеров-народников и их борьбой с самодержавием в XIX веке. Формулировки в школьных пособиях, касающиеся тех событий, становятся «всё более обтекаемыми».

В итоге дети часто не понимают, что происходило, кто за что выступал. Но, к счастью, учитель остаётся свободным в преподавании и сам ведёт урок, а не транслирует лекцию, заверенную сенаторами, — пояснил Александр Кондрашёв.

Как и Александр Бессолицын, он обратил внимание на негативное влияние ЕГЭ в том виде, в каком существует этот вид аттестации сейчас, из-за чего «содержание предмета из преподавания уходит». Сегодня такой экзамен, по мнению собеседника NEWS.ru, «даёт очень мало пространства для суждений, размышлений и аргументации».

Достичь консенсуса

В 2015 году Минобрнауки РФ отобрало учебники по истории России, остановившись на трёх линейках от издательств «Дрофа», «Просвещение» и «Русское слово». Тогда из перечня существующих были исключены 37 пособий, за которыми сохранили право «использоваться до фактического их износа».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как отмечал руководитель центра гуманитарного образования издательства «Просвещение» Александр Данилов, новые учебники отличались от старых тем, что «в их основе лежит единая для всех методологическая концепция и единый содержательный стандарт, разработанные РИО». По его словам, это было попыткой «достичь на их основе общенационального консенсуса по нашей истории».

Историк Кирилл Соловьёв тогда признавался, что разработчики новых учебников РИО «попытались не осуждать, не оправдывать, не солидаризироваться с какой бы то ни было политической позицией», а также «понять и Николая I, и декабристов, и социал-демократов, и народников», потому что «у каждого есть свой голос и своя правда».

В феврале 2013 года президент РФ Владимир Путин предложил разработать единые школьные учебники по истории России, которые должны быть лишены «внутренних противоречий и двойных толкований». Он также требовал от составителей «на конкретных примерах показывать, что судьба России создавалась единением разных народов, традиций и культур». В итоге РИО разработало новый историко-культурный стандарт, который после общественного обсуждения одобрил глава государства, а затем издательства поручили своим авторам привести учебные пособия в соответствие с этим сводом.

В чём состоит пресловутый стандарт

Как говорится в концептуальной части документа, с которым предстоит сверять школьные учебники истории, он предполагает так называемый культурно-антропологический подход. В нём критикуется традиционная установка на политическую историю, уходящая корнями в имперскую и советскую школу. По словам авторов стандарта, это приводит к тому, что роль личностей, общественных институтов и структур, социокультурные факторы и повседневность человеческой жизни уходят в тень, «искажая, в конечном счете, историческую реальность».

Здесь важно понимать, что историко-культурный стандарт — это просто перечисление тем, каких-то терминов, персон, которые, по мнению авторов этого документа, должны содержаться в учебниках. Историко-культурный стандарт — это не официальный документ, он принят РИО, которое является общественной организацией. Да, это очень влиятельная организация, которую много лет возглавляет директор СВР и экс-спикер Госдумы Сергей Нарышкин. На этот же стандарт ориентируются составители ЕГЭ. Там есть не очень корректные формулировки, но их довольно мало, потому что стандарт составлялся в диалоге с профессиональным сообществом, — говорит историк Александр Кондрашёв.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В историко-культурном стандарте наряду с большим вниманием к политическим темам особое место уделено личности в истории, причем не только через изучение биографий выдающихся людей, но и через постижение перипетий «рядовых граждан», сквозь судьбы которых могут быть показаны социальные и политические процессы. Кроме того, по мнению составителей документа, гораздо большего удельного веса заслуживает освещение проблем духовной и культурной жизни России. «Учащиеся должны усвоить, что производство духовных и культурных ценностей не менее важная задача, чем другие виды человеческой деятельности, а изучение культуры и культурного взаимодействия народов России/СССР будет способствовать формированию у школьников представлений об общей исторической судьбе нашей Родины», — говорится в нём.

Кроме того, надлежит соблюдать этнокультурный компонент: история страны через историю регионов. Для каждого из регионов России должен быть сформирован перечень «сквозных» исторических сюжетов, основанных на балансе между историей государства, общества и отдельных людей, между политической, социальной и культурной историей, между историей национальной, мировой и локальной. Однако стандарт предусматривает взгляд на имперскую составляющую российского прошлого как на однозначно положительную для тех народов, которые в тот или иной момент были включены в состав Российской империи.

Следует подчеркнуть, что пребывание в составе Российской империи имело положительное значение для ее народов: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, — говорится в нём.

Вместе с тем, согласно стандарту, преподавание истории должно формировать как патриотические ценности и общероссийскую гражданскую идентичность, так и стремление к здоровой гражданской активности — то есть подразумевается подробное изложение позитивного опыта демократического самоуправления.