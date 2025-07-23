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23 июля 2025 в 13:00

Лёгкий салат с яблоком, сыром и яйцами! На 100 грамм всего 133 калории

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лёгкий салат с яблоком, сыром и яйцами! На 100 грамм всего 133 калории! Идеальный вариант для тех, кто следит за питанием, но любит вкусные блюда! Свежее яблоко, нежный сыр и яйца создают гармоничный вкус, а натуральный йогурт делает салат лёгким и полезным.

Ингредиенты

  • Яблоко – 200 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Сыр легкий – 100 г
  • Лук репчатый – 1/3 шт.
  • Укроп – 1/2 пучка
  • Натуральный йогурт – 3 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление

  1. Сыр и яблоко нарежьте небольшими кубиками. Лук измельчите очень мелко, чтобы он не перебивал вкус. Яйца сварите вкрутую, остудите, порежьте кубиками.
  2. Укроп мелко порубите. Смешайте все ингредиенты, заправьте йогуртом, посолите и поперчите.

Подавайте сразу – так салат останется сочным и хрустящим!

Ранее мы готовили салат из моркови, риса и плавленого сыра! «Энергия» — ну очень простой.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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