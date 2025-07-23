Лёгкий салат с яблоком, сыром и яйцами! На 100 грамм всего 133 калории

Лёгкий салат с яблоком, сыром и яйцами! На 100 грамм всего 133 калории

Лёгкий салат с яблоком, сыром и яйцами! На 100 грамм всего 133 калории! Идеальный вариант для тех, кто следит за питанием, но любит вкусные блюда! Свежее яблоко, нежный сыр и яйца создают гармоничный вкус, а натуральный йогурт делает салат лёгким и полезным.

Ингредиенты

Яблоко – 200 г

Яйца – 3 шт.

Сыр легкий – 100 г

Лук репчатый – 1/3 шт.

Укроп – 1/2 пучка

Натуральный йогурт – 3 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Приготовление

Сыр и яблоко нарежьте небольшими кубиками. Лук измельчите очень мелко, чтобы он не перебивал вкус. Яйца сварите вкрутую, остудите, порежьте кубиками. Укроп мелко порубите. Смешайте все ингредиенты, заправьте йогуртом, посолите и поперчите.

Подавайте сразу – так салат останется сочным и хрустящим!

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