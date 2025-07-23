Лёгкий салат с яблоком, сыром и яйцами! На 100 грамм всего 133 калории! Идеальный вариант для тех, кто следит за питанием, но любит вкусные блюда! Свежее яблоко, нежный сыр и яйца создают гармоничный вкус, а натуральный йогурт делает салат лёгким и полезным.
Ингредиенты
- Яблоко – 200 г
- Яйца – 3 шт.
- Сыр легкий – 100 г
- Лук репчатый – 1/3 шт.
- Укроп – 1/2 пучка
- Натуральный йогурт – 3 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
Приготовление
- Сыр и яблоко нарежьте небольшими кубиками. Лук измельчите очень мелко, чтобы он не перебивал вкус. Яйца сварите вкрутую, остудите, порежьте кубиками.
- Укроп мелко порубите. Смешайте все ингредиенты, заправьте йогуртом, посолите и поперчите.
Подавайте сразу – так салат останется сочным и хрустящим!
Ранее мы готовили салат из моркови, риса и плавленого сыра! «Энергия» — ну очень простой.