Лунное затмение 5 мая: где наблюдать, влияет ли на здоровье Луна окажется в тени Земли. Явление можно будет увидеть по всей России, кроме Чукотки и Таймыра

Фото: Bai Xuefei/XinHua/Global Look Press

В пятницу, 5 мая, ожидается полутеневое лунное затмение. Луна окажется в тени нашей планеты. На небесном светиле как будто появится пятно — визуально это будет выглядеть именно так. Астрономическое явление смогут увидеть жители центральной части России и ряда стран ближнего зарубежья. NEWS.ru собрал все интересное о лунном затмении, а также узнал, влияет ли оно на людей.

Что такое полутеневое лунное затмение?

Как и всякое тело, Земля отбрасывает тень. Лунное затмение происходит в момент, когда Земля оказывается между Луной и Солнцем.

«Луна войдет не в земную тень, а в земную полутень. На Луне будет видно частное затмение Солнца Землей», — объясняет суть явления в беседе с NEWS.ru астроном, сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга Денис Денисенко.

Впрочем, астроном отметил, что предстоящее 5 мая затмение «особо не заметное». Просто немного снизится яркость Луны. Невооруженным глазом заметить это будет сложно. Поэтому не стоит ждать какой-то яркой картинки, занимательного контента в соцсетях.

Когда смотреть лунное затмение и где его будет лучше видно?

Лунное затмение ожидается 5 мая 2023 года, в пятницу, и продлится с 17:14 до 21:31 по московскому времени.

Его смогут наблюдать жители Восточного полушария Земли. Затмение увидят жители Азии и Австралии, Африки и большей части Европы (в основном Восточной и Центральной).

В России это природное явление смогут увидеть жители почти всей территории страны, кроме Чукотки и самого северного полуострова Евразии — Таймыра.

Почему происходят лунные затмения?

Фото: Zhang Haofu/XinHua/Global Look Press

Луна вращается вокруг Земли не в той плоскости, в какой Земля вокруг Солнца. Луна оказывается на одной линии с Солнцем и Землей раз в полгода, рассказал Денис Денисенко.

«То есть пять месяцев Луна проходит выше Солнца, на шестой месяц происходят одно лунное и одно солнечное затмение. Потом положение Луны оказывается ниже Солнца. На 12-м месяце происходят одно солнечное, одно лунное затмение. Ничего уникального в этом природном явлении нет, обычный процесс», — отмечает эксперт.

Если бы мы жили в плоском мире, лунные затмения происходили бы каждый месяц, говорит Денисенко. Луна вращается немного под углом по отношению к Солнцу. Она иногда «промахивается» и попадает на линию Солнца.

Влияют ли на людей лунные и солнечные затмения?

Денис Денисенко, как и большинство ученых, отрицает связь между небесными светилами и поведением людей.

«Конечно, когда происходит полное солнечное или лунное затмение, не только люди, но и вся живая природа переполошиться может, насторожиться. Но тут затмение будет практически незаметно для людей и животных. О чем тут говорить», — говорит он.

Противоположное мнение высказала психолог Ксения Буракова. По её словам, Луна имеет огромное влияние на организм человека, а затмение еще больше может усиливать его. Буракова говорит, что влияние касается эмоциональной сферы, более чувствительные и восприимчивые люди могут ярче ощущать влияние лунных затмений, особенно попадают в зону риска люди с паническими атаками.

«Теряется концентрация, чаще могут происходить аварийные случаи, ссоры и нервные срывы. Мнительные люди еще больше склонны накручивать влияние затмения и погружаться с состояние жертвы», — отметила она.

Рекомендация лишь одна — постараться в такие дни не перегружать себя встречами и настроиться на хорошую волну, говорит собеседница NEWS.ru.

Может ли лунное затмение вызвать плохое самочувствие? Что говорят врачи?

Солнечные и лунные затмения никак не влияют на здоровье людей. Подобная связь не доказана официальной наукой, заявил NEWS.ru врач кардиолог Ярослав Ашихмин.

«Многие люди себя в принципе плохо чувствуют по разным причинам: постковид, психосоматика, скрытые заболевания, анемия. Ищут причины плохого самочувствия и находят их. Но это ошибочные выводы», — сказал врач.

Людям, которые считают себя чувствительными к различным природным явлениям, в том числи солнечным или лунным затмениям и магнитным бурям, врач посоветовал пройти обследование — проверить физическое и психическое здоровье.