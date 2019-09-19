https://static.news.ru/photo/05d350e6-dae3-11e9-9b85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба президента Республики Беларусь

Комментируя инцидент с увольнением учительницы одной из школ Гомеля за конфликт с четвероклассником, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию в школах страны бардаком. Об этом сообщило БелTA .

Ситуация в гомельской школе получила огласку после того, как в Сети появилась видеозапись. На ней учительница нецензурно кричит на ребёнка, подняв над ним парту. Педагог позже пояснила, что четвероклассник поставил ей подножку и бросил в спину бумажный стаканчик. Педагог была уволена после того, как с ситуацией стали разбираться чиновники.

По поручению президента 18 сентября учительницу восстановили в должности, а вот директора и несколько чиновников уволили.

Недавно министр докладывал: рапортуют, у них всё прекрасно. Да не прекрасно. Если такой бардак в школе, не нужны ни учебники, ни программы, ни новые методички. Всё это пустая трата денег, — сказал Лукашенко.

Президент призвал чиновников смотреть вглубь ситуации, а не относиться к вопросам в сфере образования поверхностно. Он напомнил им о случае в Столбцах, где школьник убил ножом учителя и ученика, ранил ещё двух подростков.

А начинается отсюда — с издевательства над учительницей. И ещё на камеру снимают и выкладывают в Сеть. И это в четвёртом классе, — возмутился белорусский президент.

Лукашенко также раскритиковал реакцию местных властей на инцидент.

Отписались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А отписавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то, — заявил президент.

Ранее Минпросвещения России прокомментировало недавний инцидент в сибирской школе. Там четверокласснику запретили посещать занятия из-за неподобающего внешнего вида, писал News.ru.