Лучшая первая подкормка для помидоров: полила и ахнула — ростки превратились из хилых в богатырей

Многие дачники расстраиваются, глядя на хилую, тонкую и бледную рассаду томатов, но существует одна чудодейственная подкормка, способная за неделю превратить заморышей в настоящих зеленых богатырей.

Речь идет о монофосфате калия — удобрении, которое содержит калий и фосфор в легкоусвояемой форме, заставляя растения наращивать мощную корневую систему и толстый, крепкий стебель.

Эффект от его применения превосходит все ожидания — хилые ростки превращаются в богатырей: уже через несколько дней после полива рассада перестает вытягиваться, листья становятся насыщенно-зелеными и упругими. Для приготовления рабочего раствора достаточно развести 1 чайную ложку монофосфата калия в 10 литрах воды и полить растения под корень по влажной земле.

Это лучшая первая подкормка для помидоров. Важно использовать ее на начальном этапе, когда калий и фосфор критически важны для формирования крепкого скелета. Полив, вы ахните от результата!

